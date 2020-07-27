В случае введения в Европе нового налога на выбросы углекислого газа российские экспортеры будут терять от 3 до 4,8 миллиарда долларов в год. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) «Как пограничный углеродный сбор ЕС может повлиять на мировую торговлю» (How an EU Carbon Border Tax Could Jolt World Trade), которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Решение о введении углеродного сбора еще не принято окончательно и пока только обсуждается в Евросоюзе. Налогом могут обложить товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Например, он коснется нефтяной и газовой отраслей, производителей металлопроката, импортеров древесной массы, горнодобывающей и химической промышленности, а также машиностроения. В BCG ожидают, что углеродный сбор появится в Европе уже в конце 2021 — начале 2022 года.

Одной из наиболее пострадавших от углеродного сбора стран станет Россия. Ее экономика сильно зависима от экспорта в Европу (42 процента поставок за рубеж идут в ЕС). Кроме того, Россия находится на втором месте после Китая по объему углеродоемкого экспорта. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), российский углеродоемкий экспорт в ЕС в общей сложности составляет около 150-200 миллионов тонн ежегодно по всем товарам и услугам. Если не учитывать часть товаров и услуг, которые еще не попали в европейскую схему торговли квотами на эмиссии парниковых газов (Emission trading scheme, ETS ЕС), например, транспортные услуги, то облагаемая новым сбором база составит 100-160 миллионов тонн.

Это приведет к дополнительной нагрузке для экспортеров из России в размере от 3 до 4,8 миллиарда долларов в год. В своих расчетах BCG исходит из того, что облагаться сбором будет весь объем выбросов. При альтернативном варианте налог распространят только на превышение выбросов над установленным бенчмарком. Самая большая налоговая нагрузка придется на нефтегазовую промышленность. Она составит 45-53 процента (45-84 миллиона тонн углекислого газа) и обойдется в 1,4-2,5 миллиарда долларов в год. На второе место аналитики поместили металлургические и горнодобывающие компании, в том числе производителей стали. На них придется 25-30 процентов углеродного сбора, который обойдется в 0,4-0,6 миллиарда долларов. На третьем месте оказались производители удобрений, целлюлозно-бумажная и стекольная промышленности.

Введение углеродного сбора повысит стоимость российских товаров сразу в нескольких секторах и обострит конкуренцию на европейском рынке. Наибольшие риски несут энергетический и металлургический сектора, в которых есть товары с низкой добавленной стоимостью. Некоторые российские компании и вовсе могут лишиться доли на рынке ЕС из-за больших, чем у конкурентов, выбросов. Такая угроза нависнет над производителями азотных удобрений, для которых сбор может стать заградительной пошлиной, достигая 40-65 процентов текущей экспортной стоимости.

В нефтяной отрасли углеродный сбор может привести к снижению рентабельности продукции. Дело в том, что при производстве российского сырья углеродных выбросов в два раза больше, чем у топлива из Саудовской Аравии. Сбор повысит себестоимость добычи для России на два доллара за баррель, а для Саудовской Аравии — только на один доллар. Повышение цен на российскую нефть может обернуться тем, что европейские производители начнут закупать больше сырья у Саудовской Аравии.

В то же время российской стали введение сбора, напротив, позволит потеснить конкурентов. Местные производители обладают более конкурентной структурой издержек и более низким углеродным следом по сравнению с Китаем. Так, в КНР себестоимость тонны стали составляет 480-500 долларов при текущей рыночной цене в 530 долларов за тонну. Если углеродный сбор для КНР составит около 55 долларов, издержки для Китая превысят рыночные цены. Российские производители при средней себестоимости тонны стали в 320-340 долларов и сборе около 47 долларов за тонну смогут сохранять низкие цены и конкурентное преимущество.

Аналитики отмечают, что Европа может освободить от налога компании из стран с собственными схемами «углеродного ценообразования», такие как Австралия, Канада или Япония, если их правительства заключат новые торговые соглашения с Евросоюзом или пересмотрят существующие. Российских экспортеров это послабление не коснется, поскольку из топ-8 поставщиков товаров в ЕС Россия и Турция единственные, у которых нет внутренних механизмов, аналогичных ETS, а также отсутствуют договоренности по синхронизации с европейской системой.

Аналитики BCG призвали российское правительство начать подготовку к введению в Европе углеродного сбора по пяти ключевым направлениям. Первым стала разработка прозрачных правил, стандартов измерения и отчетности по выбросам парниковых газов, а также механизмов и целей по снижению выбросов в России. Вторым шагом эксперты назвали создание внутреннего механизма регулирования «углеродного рынка». Речь идет о введении государственного углеродного налога или создании российского аналога ETS по примеру ЕС. В этом случае благодаря европейским правилам при соблюдении ряда условий возможен взаимный учет выбросов.

Также российское правительство призвали пересмотреть систему регулирования выбросов, формирования требований и стимулов, чтобы они соответствовали европейским или международным стандартам и делали возможной их синхронизацию. Помимо прочего, в рамках подготовки к введению налога властям необходимо начать субсидирование стратегических отраслей и привязать его к обязательствам по сокращению выбросов, а также диверсифицировать экспорт. Компаниям со своей стороны следует начать измерять свой углеродный след, отслеживать стоимость углеродных выбросов и их влияние на общие затраты, планировать действия при различных сценариях развития событий, а также подключиться к процессу формирования государственной политики в данной сфере.

Ранее оценку потерь России от углеродного сбора проводили аналитики компании KPMG. По их мнению, при худшем сценарии налог введут уже в 2022 году, и он коснется как прямых, так и косвенных выбросов (тех, которые происходят непосредственно при производстве товара, и выбросах из источников, принадлежащих другим организациям, но связанных с деятельностью экспортера). В таком случае российские компании заплатят 50,6 миллиарда евро до 2030 года. При базовом сценарии налог введут в 2025 году и распространят только на прямые выбросы, это обойдется российским экспортерам в 33,3 миллиарда евро. Самый позитивный сценарий предполагает появление налога в 2028 году и потери в размере шести миллиардов долларов.