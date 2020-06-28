Из России после чемпионата мира по футболу 2018 года не вернулись на родину более двух тысяч иностранных болельщиков. Об этом сообщил замглавы МИД России, статс-секретарь Евгений Иванов в беседе с газетой «Коммерсантъ».

По его словам, сейчас иностранцы, которые въехали в Россию в 2018 году без виз по паспортам болельщиков, по факту являются нелегальными мигрантами

Летом 2018-го Россия впервые принимала чемпионат мира по футболу. Матчи турнира приняли 11 российских городов и 12 стадионов. Победителем стала сборная Франции, в финале обыгравшая национальную команду Хорватии со счетом 4:2. В период проведения чемпионата в Россию по карте болельщика въехали 650 тысяч иностранных граждан.