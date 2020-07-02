До 35 лет тюрьмы грозит Гилейн Максвелл, подруге покойного банкира Джеффри Эпстина, обвиняемой в торговле несовершеннолетними, заявили прокуроры в документах суда.

В связи с этим они просят оставить Максвелл, арестованную в Нью-Гэмпшире, под стражей до процесса.

Прокуроры заявляют, что Максвелл располагает большими средствами, имеет паспорта трех стран, никак не связана с США и потому с большой вероятностью может скрыться от правосудия.

Максвелл, близкой подруге и помощнице Эпстина на протяжении ряда лет, предъявлены обвинения по шести пунктам, в том числе в сговоре с Эпстином с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Как говорится в обвинительном заключении, с 1994 года она помогала Эпстину «готовить» к этому девочек от 14 лет и старше. Кроме того, Максвелл обвиняется в даче заведомо ложных показаний.

Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпстина самоубийством.