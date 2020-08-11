Певица Ольга Сивакова считает, что муж исполнительницы Валентины Легкоступовой не мог избить ее подругу, пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали супруга Легкоступовой Юрия Фирсова. Его якобы подозревают в нанесении травм жене, которая, по данным ряда СМИ, сейчас находится в коме.

"Мне сложной в это поверить. Валентина очень избирательный человек, не бросающийся в омут с головой. Этот выбор был осознанным и конечно, он (Фирсов.— Прим. Ред.) никакой не алкоголик, как сейчас его пытаются представить", — пояснила Сивакова.

По словам артистки, она общалась с Легкоступовой несколько дней назад и не заметала ничего необычного в ее поведении.

"Она рассказывала, что счастлива, как никогда", — подчеркнула подруга певицы.

Сивакова также отметила, что у Легкоступовой полная непереносимость алкоголя.

"Ей от одного запаха могло стать плохо. Поэтому я совершенно точно могу сказать, что она не пила", — заключила она.

О госпитализации Легкоступовой стало известно накануне. По данным ряда СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения, с проломленной головой и синяками по всему телу. Позже она впала в кому, врачи пытаются снять отек мозга.

Легкоступова окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, в конце 80-х занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность ей принесла песня «Ягода-малина».