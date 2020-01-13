Подруга актрисы Инны Чуриковой Алла Будницкая рассказала, что артистка благополучно добралась до дома. Об этом она рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Все в порядке, она находится в Москве, супруги заняты повседневными делами. Подробности и перспективы расследования кражи документов и ценностей они пока не сообщали, — рассказала Будницкая.

Ранее СМИ сообщили, что Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида. У них украли сумку, в которой были два загранпаспорта и российский паспорт их сына Ивана Памфилова. Также в руках преступников оказались кошелек с деньгами и карточками, телефон и очки за 90 тысяч рублей. Улететь в Россию они смогли только после обращения в консульство. Чурикова написала заявление в полицию.

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