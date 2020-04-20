Все новости на карте

18-летний житель города Ломоносов с явными симптомами заражения коронавирусной инфекцией сбежал от врачей, не дождавшись результатов анализов, сообщает РЕН ТВ. Подростка теперь разыскивают полицейские.

По данным телеканала, парень обратился к медикам за помощью в ночь на 20 апреля. Он заявил, что весь предыдущий день у него была высокая температура и затруднённое дыхание. С диагнозом пневмония его направили в Кингисеппскую инфекционную больницу. Однако от госпитализации молодой человек отказался.

Врачи повезли его на машине «скорой помощи» обратно в Ломоносов. По дороге юноша пожаловался, что ему плохо, и попросил остановить автомобиль у ближайшей заправки. Как только «скорая» притормозила, он оттолкнул медка открыл дверь машины и сбежал. В настоящее время потенциальный носитель коронавируса находится в розыске. По данным полиции, у больного худощавое телосложение, ростом он около 180 см, был одет в чёрную толстовку и темные спортивные штаны.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Екатеринбурге от медиков сбежала санитарка, работающая в екатеринбургской Городской клинической больнице №40. Женщина отправилась в посёлок в Свердловской области, чтобы во время карантина провести время с семьей.

Видео дня. Как отпраздновали Пасху звезды шоу-бизнеса