В Чите подросток зашел в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери, чтобы записать резонансное видео для сервиса TikTok.

С ним вместе был его друг, который и вел видеозапись. Зайдя в церковь, молодой человек прикурил от свечи. «Это будет преступление года», – отметил один из них.

При этом сначала подросток перекрестился перед входом в собор, а затем и перед иконой. Однако затем он достал сигарету и сделал то, что задумывал.

Автор видео позднее сообщил, что оно было создано только ради его подписчиков. Он призвал всех подписываться, если они хотят увидеть больше подобного контента.

Однако действия злоумышленника заинтересовали и полицию. Теперь УМВД Забайкальского края начало проверку, сообщает » в Чите». Подросткам могут инкриминировать публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Также их могут обвинить в оскорблениях религиозных чувств верующих.

Видео уже удалили из аккаунта.