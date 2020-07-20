Подросток получил серьезные травмы, убегая через окно от полицейских, прибывших по сигналу о нарушении тишины. Инцидент произошел в ночь на понедельник на юго-востоке Москвы.

Как стало известно «», полицию вскоре после полуночи вызвали жильцы дома 98 по улице Юных Ленинцев. Они жаловались на шум одной из квартир. Выяснилось, что там отмечали день рождения молодой девушки. Когда наряд прибыл, несколько человек, открыв окно, спрыгнули со 2 этажа. Среди них был 16-летний юноша, который получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и был госпитализирован.