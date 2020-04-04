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Подросток из Таджикистана вошел в список главных футбольных талантов Центральной Азии

13:32 04/04/2020

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В Таджикистане начинается футбольный сезон. Особенно пристально будут следить за 17-летним игроком Рустамом Соировым. Он вошел в список главных футбольных талантов Центральной Азии. С будущей звездой встретилась корреспондент «МИР 24» Фарангез Шозедова.

Разминка и игра в квадрат – так ежедневно начинается тренировка столичного клуба «Истиклол». Рустам Соиров в нем новичок. Из юношеской во взрослую команду его перевели всего три месяца назад. «У него очень хорошая нацеленность на воротах, хорошая скорость, дриблинг. Он может сыграть в штрафной площадке нестандартно, эти качества отличают его от сверстников», – сказал главный тренер футбольного клуба «Истиклол» Виталий Левченко.

Пока Рустам игрок ротации. Все-таки к взрослому футболу нужно привыкнуть. Тренеры видят в нем большой потенциал, и чтобы оправдать ожидания, Рустам усердно тренируется. «Я сейчас тренирую левую ногу, так как привык играть правой. Но как нападающий я понимаю, что обе ноги я должен хорошо контролировать и хочу, чтобы удары по мячу левой ногой были такими же сильными, как и удары правой», – рассказал он.

На юношеском чемпионате мира в заключительном туре группового этапа сборная Таджикистана уступила сборной Аргентины со счетом 1:3. Единственный гол забил как раз Рустам Соиров. Он реализовал 11-метровый удар.

«Мы следили за каждым из футболистов, они очень хорошо проявили себя в отборочных матчах чемпионата Азии. Потом в финале чемпионата, который проходил в Малайзии. Там сборная Таджикистана впервые в своей истории завоевала серебряные медали и получила путевку на чемпионат мира в Бразилии, где Таджикистан оказался единственной командой из постсоветских стран», – заявил руководитель пресс-службы футбольного клуба «Истиклол» Рустам Хакимов.

На данный момент Рустам с командой готовятся к матчу за Суперкубок Таджикистана. За трофей «Истиклол» сыграет с клубом «Худжанд».





Фарангез Шозедова