Парень рассказал, что иногда думал -это конец. Но он выжил и выздоравливает, хотя на восстановление потребуется немало времени.

Юный житель американского города Лаббок, штат Техас, Закария Арредондо поделился впечатлениями от редкого осложнения коронавируса, с которым столкнулся. Подросток заболел COVID-19 в августе, одновременно с ним болели еще несколько членов семьи.

У Закарии симптомов не было, но через пару недель после получения положительного результата парень резко ушел в тяжелое состояние. У него поднялась температура, началась лихорадка, тошнота, рвота.

Парня экстренно госпитализировали, у него начало отказывать сердце и его на пару недель отправили в реанимацию с сомнительным прогнозом. Мать Закарии до сих пор считает, что ее сын выжил чудом, и врачи отчасти с этим согласны.

У 17-летнего подростка диагностировали синдром мультисистемного воспаления. Это редкое осложнение, которое встречается у детей. Оно может вызывать недостаточность различных органов и систем, а в ряде случаев заканчивается смертью.

Закария рассказал, что во время болезни ему иногда ему казалось — это конец. Но парень выкарабкался, и теперь восстанавливается. Пока он учится дистанционно, но уже через пару месяцев планирует вернуться в школу наравне со всеми.

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