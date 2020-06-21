В Санкт-Петербурге малолетние хулиганы напали на семейную пару, которая у метро "Рыбацкое" пыталась заработать копеечку песнями под гитару.

30-летний мужчина и его 31-летняя супруга исполняли песни для прохожих, в какой-то момент на них напала группа подростков. По некоторым данным, причиной нападения стало то, что шпане не понравился репертуар. Телеграм-канал "112" публикует видео: на кадрах видно, как сначала один парень сзади нападает на мужчину, ему на помощь бросается жена, но тут на семью налетают уже впятером. Случайный прохожий пытался вступиться за супругов, которых к тому моменту уже повалили на асфальт: мужчина обнимал жену, пытаясь закрыть ее от ударов, которые наносили в том числе ногами. Прекратить избиение удалось только когда на помощь пришли еще несколько прохожих-мужчин крепкого телосложения.

По имеющимся данным, пострадавшая женщина беременна. Сообщается, что ей вызвали скорую помощь, врачи зафиксировали перелом носа и после оказания медпомощи разрешили поехать домой.

В ГУ МВД заявили, что полиция ищет участников нападения и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Муж и жена описали обидчиков: это были пятеро молодых людей, которым на вид от 14 до 17 лет, сообщает " Санкт-Петербург".