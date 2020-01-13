Следователи в Архангельске завершили расследование уголовного дела об убийстве подростками сверстницы. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила пресс-служба СК России по Архангельской области и НАО.

Инцидент произошел 29 июня 2019 года. Две 17-летние школьницы во время личных встреч, телефонных разговоров и интернет-переписки обсуждали убийство человека. Они выбрали жертву, которой стала их знакомая, пригласили ее на встречу, в ходе которой оглушили ее стеклянной бутылкой, избили, поранили стеклом и душили пакетом. После того как девушка скончалась, обвиняемые забрали вещи убитой и скрылись с места преступления. Тело погибшей было найдено у железнодорожных путей 30 июня 2019 года. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

13 января в пресс-службе регионального СК рассказали, что в ходе допросов школьницы подробно рассказали об обстоятельствах своего преступления. Они изначально объяснили свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их словам, вела себя заносчиво, но позднее признались, что хотели «испытать новые ощущения», сообщает телеканал «360». Дело направлено в Соломбальский районный суд, уточняет «Газета.ру».

В октябре 2019 года Балашихинский суд арестовал 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве школьницы.