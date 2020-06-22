В Подмосковье малолетние хулиганы решили побаловаться и начали бросать с балкона пятого этажа плитку. В итоге серьезно пострадала двухлетняя девочка, которая чудом осталась жива.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что 11-летние подростки бросают с балкона фасадную плитку. В этот момент мимо гуляла двухлетняя малышка с мамой и тетей. Один из керамических осколков попал ребенку по голове.

Мама бросилась вызывать скорую. В этот момент другие родители убежали в подъезд, чтобы поймать школьников-хулиганов, передает сайт НТВ.

Девочка пробыла в коме четыре дня. Ей понадобилось переливание крови. В себя она пришла 21 июня, но встать с кровати пока не может. Врачи не дают прогнозов даже о сроках реабилитации.

Виновники уже известны. В ближайшее время следователи пригласят на беседу родителей с той и с другой стороны.

Однако тетя пострадавшей утверждает, что уголовной ответственности им не будет. Более того, по ее словам, подростки целенаправленного бросали плитку в них и "пытались попасть в кого-то".

По словам консьержки дома, у которого произошел инцидент, хулиганы живут в другом строении. В этот день они пришли якобы к другу. Ее коллега утверждала, что эти школьники часто грубят. Один из них говорил, что у него отец полицейский, и что "он хочет делать, то и будет делать".

Отец девочки уверен, что лечение и реабилитация дочери полностью ляжет на его плечи. Он также отметил, что и раньше были случай, когда женщине попали с балкона кирпичом, а также разбили машину. По его словам, это могли быть те же дети.