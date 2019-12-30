Мальчики-подростки, которые были свидетелями оскорбительного поведения сверстников по отношению к девушкам, более склонны к насилию. И наоборот, вероятность насильственного поведения меньше, если подростки считали мальчиков и девочек равноправными. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventive Medicine.

Ученые опросили 866 мальчиков в возрасте 13-19 лет из 20 бедных кварталов Питтсбурга; 70% из них были афроамериканцами, 21% – латиноамериканцами. В этом исследовании впервые информация от американских подростков была получена в условиях сообществ (программ по внешкольной работе, библиотек, церквей, молодежных организаций), а не в школах или клиниках.

Ученые сообщили, что сексуальная агрессия и насилие на свиданиях оказывают разноплановое воздействие на подростков. Они считают, что воздействие на эти негативные социальные нормы может помочь справиться с неуважительным и вредным поведением.

Мальчики, которые ответили, что видели оскорбительное поведение сверстников по отношению к женщинам и девочкам, с большей вероятностью используют насилие в отношении других, независимо от пола (изнасилование – в 2 раза чаще, травля – в 5 раз).

«Это усиливает давление по соответствию стереотипам о мужественности, которые способствуют сохранению пагубного поведения по отношению к женщинам и девочкам, также связаны с борьбой с другим парнем. Такое поведение происходит не в изоляции – если мы собираемся остановить одно, мы должны также разобраться и с другим», – рассказала ведущий автор Элизабет Миллер (Elizabeth Miller).

Более половины всех респондентов (56%) сообщили о сексуальных домогательствах со своей стороны, а 68% угрожали оружием или наносили ранения во время ссоры. Каждый третий из 619 мальчиков, которые когда-либо встречались с девушками, оскорбительно вели себя по отношению к ним.

Исследователи отметили, что подростки, считающие мужчин и женщин равноправными, тем не менее, участвуют в гомофобном буллинге, который одобрили три четверти респондентов.

«Это загадочное и тревожное открытие. Мы полагаем, что это может быть из-за нормализации в подростковой среде гомофобных насмешек – настолько обыденного дела, что оно рассматривается как форма приемлемого, возможно даже просоциального взаимодействия со своими сверстниками», – поделилась Элисон. Калыба (Alison Culyba), соавтор исследования.