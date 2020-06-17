Между жизнью и смертью находится 24-летний мужчина, который был сбит велосипедистом в Бирюлевском дендропарке 15 июня и поступил в больницу с треснувшими костями черепа. Юный лихач уверяет, что поздно заметил человека.

Как стало известно «», пострадавший Никита, IT-специалист в банке, около 19.00 вышел из дома и направился в дендропарк — позаниматься на тренажерах на открытом воздухе. Весь день он трудился дистанционно.

Спортивная площадка спроектировна в неудачном месте — через нее проходит тропинка, которая в зимнее время используется для горнолыжного спуска. По этой тропинке на велосипеде катался 17-летний подросток, в этом году закончивший школу. Спортсмены-любители просили парня быть аккуратным, так как на площадке занимаются дети.

Трагедия произошла, когда юноша в очередной раз мчался по дорожке (свидетели-автомобилисты считают, что скорость была около 40 км в час). Как говорит парень, он сначала не увидел спортсмена, а когда заметил, то было поздно. Никита упал, ударился головой и потерял сознание. Травмы очень серьезные — повреждение черепной коробки, разбит нос, сломана ключица. Велосипедист также травмировался, упав с транспортного средства. Он лечится в Морозовской больнице и заявляет, что у него болит и кружится голова.

Родственники Никиты заявили, что юноша совершил наезд умышленно — мол, разозлился, что его гоняли с этой площадки. Подросток эти обвинения отрицает, говорит, что в спортсмены просили его не ездить там, но не выгоняли. Юноша сожалеет о случившемся и надеется, что с пострадавшим все будет хорошо. Принесла извинения и мама подростка.

Между тем, родные Никиты предполагает обращаться в суд за компенсацией ущерба здоровью и требующейся реабилитации. Скорее всего, эксперты оценят повреждения как тяжелые.