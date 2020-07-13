Педагог, который на протяжении года домогался своей ученицы и в итоге изнасиловал ее, задержан столичными оперативниками на западе столицы. Полицейские не исключают, что жертв извращенца может быть больше.

Как стало известно «», 11 июля в полицию обратилась 36-летняя москвичка Анастасия (все имена изменены). Женщина просила привлечь к ответственности 47-летнего Николая, преподавателя по театральному искусству своей 10-летней дочери Ксении. По словам Анастасии, девочка вот уже несколько лет посещает школьный театральный кружок под его руководством. Дочь подает большие надежды и ее часто приглашают принимать участие в различных конкурсах и театральных мероприятиях. Чтобы лучше подготовиться к выступлениям, помимо занятий в группе, Ксюша с марта 2019 года по конец февраля 2020 года по выходным дням ходила к педагогу на дополнительные индивидуальные занятия в театральную студию в своем районе. С началом карантина занятия прекратились.

А на днях Анастасии позвонил родной отец девочки (они в разводе) и рассказал шокирующую новость. По словам мужчины, в доверительной беседе дочь поделилась, что преподаватель на протяжении года насиловал и развращал ее. Женщина решила сама поговорить с ребенком. К ее ужасу, Ксюша подтвердила это. Школьница не рассказывала обо всем родителям раньше, так как боялась скандала.

По словам женщины, она даже не могла предположить ничего подобного, ведь преподаватель производил весьма приятное впечатление. Мужчина женат и воспитывает сына. Его супруга также работает педагогом в этой театральной студии.

Николай задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Полицейские пытаются установить, есть ли среди его учеников другие жертвы.