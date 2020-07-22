«Ходили, как два голубка» — так соседи говорят о молодой невесте, найденной мертвой в квартире в центре Москвы, и ее женихе, подозреваемом в убийстве. Пара должны была сыграть свадьбу 8 августа, а сейчас молодой человек ударился в бега и не выходит на связь.

Как стало известно «», тело 26-летней Марины, по профессии продавщицы, нашли вечером 21 июля. Ее обнаружила мать жениха Анна Андреевна. Она приехала из Ярославской области, где у семьи дача, так как сын Александр не отвечал на телефонные звонки три дня.

Увидев мертвую обнаженную будущую невестку на диване, Анна Андреевна в нервном состоянии поднялась в квартиру к другу семьи, который живет тремя этажами выше. Мужчина вызвал полицию. Примечательно, что на место преступления первыми приехали ритуальные агенты.

Медики установили: Марину сначала ударили тупым предметом по телу, а потом острым (видимо, топориком) по лицу, раздробив череп. На топорике осталась кровь девушки. Эксперты определят, есть ли в крови наркотики или алкоголь.

Основной подозреваемый — жених убитой Александр. Они должны были сыграть свадьбу 8 августа. Весь подъезд был в курсе предстоящего торжественного события, так как жители уважали дедушку Александра — 79-летнего Андрея Федоровича, который в прошлом трудился старателем на Севере. На время пандемии пенсионера вывезли в Ярославскую область, где за ним присматривала его дочь Анна Андреевна. Сын пожилого человека — подполковник ФСБ, был похищен и убит пять лет назад. После этой трагедии Андрей Федорович отправился с огромным трудом. Сейчас близкие боятся сообщить о новой семейной беде — старик ранее перенес инфаркт и инсульт.

Знакомые семьи в недоумении. На учете в психдиспансере Александр не состоял, спиртное не употреблял. С Мариной он стал жить 3 месяца назад в квартире, где параллельно делали ремонт. Соседи говорят, что парочка вела себя как два голубка — они ходили вместе, держась за руки, сидели на скамейке во дворе, глядя друг на друга влюбленными глазами. Вероятно, Александра «переклинило» — по крайней мере, иных объяснений люди не видят. По подъездным видеокамерам установили, что накануне смерти пара поругалась. Александр даже ударил девушку. Тем не менее, она безропотно зашла в квартиру, видимо, не осознавая опасности. Анна Андреевна после ЧП закрыла жилище и уехала на дачу.