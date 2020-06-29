Несмотря на то, что пожар в доме №3 на улице Проходчиков ликвидирован, остается угроза обрушения пятиэтажки. Дело в том, что взрывом были уничтожены несущие конструкции.

Как передает корреспондент «» с места происшествия, спасатели продолжают работу. Осмотр обгоревших квартир показал, что сильно повреждены несущие стены, дом фактически находится в аварийном состоянии.

По словам жильцов, накануне у первого подъезда, где на третьем этаже произошел взрыв, была пьянка – местные алкоголики гудели всю ночь. Скорее всего, среди них был и хозяин злополучной квартиры – спившийся экс-сотрудник полиции. Его предварительно считают виновником ЧП. Мужчина мог с пьяных глаз нарушить технику безопасности при обращении с газовой колонкой.