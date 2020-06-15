Одна из изуродованных пациенток лжехирурга Алены Верди, которая 15 июня скончалась, не приходя в сознание, в больнице, не исключает, что в справке о смерти теперь могут написать любое заболевание, «вплоть до коронавируса». Ведь в противном случае отвечать придется и тем, кто отправил Верди под домашний арест и не уследил за важным фигурантом громкого дела.

— Да, это действительно так. Верди умерла, не приходя в сознание, по моим данным это произошло сегодня в 5 утра, — сообщила «» одна из изуродованных пациенток — Анастасия Исмаилова.

Потерпевшая не исключает, что в справке о смерти могут написать: причиной гибели стал коронавирус — ведь лжехирург была на ИВЛ две недели.

— С самого первого дня было понятно, что ее не вытянут. У нее была гипокома из-за слишком большой дозы инсулина. Кроме того, она принимала различные медицинские препараты, которые ей не были нужны, и накануне пила алкоголь. Все это сыграло свою роль… Теперь вопрос к тем, кто отправил неуравновешенного человека из СИЗО под домашний арест, поверив на слово, что она беременна, — говорит Анастасия.

Напомним, что еще в апреле громкое дело против Верди поступило в Ленинский районный суд. Сама она к тому моменту находилась под домашним арестом, а слушания по существу должны были стартовать 4 июня. Однако неделю назад стало известно о госпитализации лжехирурга. 1 июня женщина попала в больницу и впала в кому. Как написали в справке врачи — Верди на данном этапе «продуктивному контакту не доступна», так как находится на аппарате ИВЛ.

По словам адвоката Исмаиловой Андрея Тарана, теперь дело закроют по не реабилитирующим обстоятельствам.

— Так как Верди успела признать свою вину еще до своей смерти, то ее вина будет признана судом и дело закроют. Однако информацию о деятельности клиники, где делали операции, о которых Верди было известно и о которых мы хотели у нее спросить в суде, мы уже не получим, — заключил адвокат.

Что же компенсации ущерба, то, так как у Верди не осталось никакого имущества, то и компенсировать будет не из чего.

— Получается, что все пострадавшие девушки останутся ни с чем, — резюмировал Андрей Таран.

В тоже время он также напомнил, что в отношении директора клиники СК ведет проверку.

— Насколько мне известно, Следственный комитет проводит проверку в отношении директора клиники, который принял на работу Алену Верди с ее поддельными дипломами.