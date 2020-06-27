Подробности самоубийства владельца сети апарт-отелей Андрея Грудина в центре столицы стали известны «». Как выяснилось, предприниматель оставил предсмертную записку.

Погибший гендиректор строительной фирмы «Пионер» жил неподалеку от своего офиса на Малой Пироговской улице. Именно там его обнаружила супруга Ольга в 0.10 ночи. Она попросила о помощи друга, который и вызвал на место происшествия полицию.

В записке Грудин попросил никого не винить в его смерти.

Андрей Грудин возглавлял компанию «Пионер» с 2001 года. В 2012 году был удостоен звания «Почетный строитель Москвы». У него трое детей. Помимо строительства апарт-отелей компания Грудина вела активную игру на строительном рынке Москвы. Компания периодически подвергалась критике. Одна из публикаций даже вынудила Грудина, его брата и делового партнера Юрия, а также депутата Мосгордумы Олега Сороку (руководил в компании как раз московским направлением) подать иск о защите чести и достоинства. Правда, он так и не был рассмотрен.