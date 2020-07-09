60 жителей Рузы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за прорыва дамбы, получат поддержку подмосковных властей. Им уже предоставлено временное жилье. Тем временем все силы экстренных служб городского округа, включая дорожную, МЧС и ЖКХ, брошены на восстановление дамбы и дороги.

«Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет. Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», — срочно отреагировал на ЧП в Telegram-канале Андрей Воробьев.

Напомним, в среду вечером в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. В результате было смыто пять домов. 60 приусадебных участков и построек подтоплены. Повреждены четыре дороги, из них две разрушены полностью.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет — население было вовремя эвакуировано. Из соображений безопасности в зоне бедствия решено отключить газ и электричество. «Делалось все возможное для перекачки воды и укрепления дамбы, но ее прорвало, несмотря на приложенные усилия, вода по руслу Городянки хлынула в реку Рузу», — пояснили в местной администрации.

Сейчас мимо уцелевших домов бурным потоком проносится река Городянка, хотя еще два дня назад ее мог перешагнуть даже ребенок. Теперь же из обломков домов и сараев люди сооружают переправы. Местные рассказывают, что небольшие весенние подтопления бывали и раньше, но дома они никогда не трогали. ЧП такого масштаба произошло здесь впервые, перевернув жизни десятков семей.

«Из-за большого потока воды в р. Городянка произошел очень серьезный ее подъем и водопропускные трубы не выдержали. Органы местного самоуправления, видя эту проблему, вовремя сориентировались и всех жителей, которые проживают вдоль реки, моментально выселили и аккуратно открыли сток, чтобы она начала уходить. Она действительно стала уходить, но параллельно с этим пострадало 5 домов, — прокомментировал ситуацию вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, который курирует на самом высоком уровне разрешение проблемы. – Пострадало также 4 дороги, 2 из них полностью размыло. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, в течение 2-х суток основную дорогу мы уже восстановим. На муниципальную дорогу потребуется чуть больше времени, 3-4 суток. Но везде есть объездные пути, которыми уже сегодня могут пользоваться жители».

Игорь Тресков добавил, что главная задача — решить проблему с ущербом пострадавших: «Мы не оставим жителей в беде, — сказал вице-губернатор. — Сейчас всех переселили, предоставили место для проживания, обеспечили питанием. Параллельно проводим анализ того, что случилось, какие были понесены потери, и затем будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда».