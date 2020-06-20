Начальник полицейского гаража и слесарь были убиты в ночь на субботу в Воркуте сотрудником полиции. После двойного убийства преступник попытался скрыться и даже отстреливался от коллег.

Как стало известно «», трагедия произошла в Юнь-Ягинском переулке, где расположен гараж ОМВД города (само здание полиции расположено на другом конце Воркуты). Сюда после 12-часовой смены приехал сдавать служебную «Газель» водитель дежурной части Вадим Кочкарев. Однако он не покинул гараж, а остался выпивать с начгаром Иваном Мудряковым и слесарем Андреем Дружининым.

Во время пьянки между мужчинами произошла ссора. Водитель вооружился лопатой и нанес собутыльникам смертельные ранения. Видимо, они были настолько пьяны, что не смогли оказать сопротивление. Оба от полученных травм на месте скончались. Уже после убийства водитель переехал на машине мертвого начгара, раздавив ему голову.

После этого злоумышленник на служебной «Газели» заехал домой (он живет неподалеку от гаража), взял охотничье ружье и попытался скрыться из города. К тому времени ответственный по ОМВД, не сумев дозвониться до начальника гаража, уже прибыл на место и обнаружил трупы. В городе был введен план «Перехват» по поимке преступника. Вскоре его машину удалось блокировать. Убийца пытался отстреливаться, но у него заклинило ружье. В результате подозреваемый был задержан.

Коллеги отмечают, что водитель дежурной части слыл тихим, неконфликтным человеком, хорошим семьянином. Увлекался охотой.