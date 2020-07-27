Стала известна причина пожара в женском СИЗО №6 на Шоссейной улице в Москве.

Как удалось выяснить «», очаг возгорания находится в центральном тепловом пункте (а вовсе не в пекарне, как сообщили некоторые СМИ). По вентиляции дым пошел по всем режимным корпусам. Многие арестантки стали задыхаться, их вывели в прогулочный дворик, под проливной дождь. Две машины «скорой помощи» сейчас находятся на территории изолятора. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Огнем здание не охвачено.