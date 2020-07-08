В рабочем конфликте экономиста и главного бухгалтера Главного центра хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Москве будут разбираться следователи. Повздорившие из-за цифры в документе дамы были госпитализированы.

Как стало известно «», ссора двух вольнонаемных сотрудниц произошла 7 июля на рабочем месте в кабинете экономистов в Большом Каретном переулке. С утра 48-летний главный бухгалтер, со слов подчиненных, была не в духе — она позвонила 40-летнему экономисту и в разгоряченном тоне заявила о несоответствии цифры в паспорте на закрытие контракта. Экономист ответила, что цифры эти она взяла не из головы, а так выдала программа, и положила трубку. Примерно в 11.30 главбух забежала в комнату с увесистой кипой скрепленных бумаг и запустила документом в голову экономисту. Кстати, есть несколько свидетелей случившегося, они дали показания и согласились на полиграф.

Затем, со слов пострадавшей, главбух принялась размахивать руками и, в конечном счете, даже ударила кулаком оппонента. По словам экономиста, главбуха при этом никто и пальцем не трогал.

Рабочий день в женском коллективе оказался парализован. Экономист обратилась в санитарную часть и поехала в травмпункт для снятия побоев. У сотрудницы рассечена бровь и сотрясение мозга. После инцидента дама ходит как в тумане, она взяла больничный. И написала заявление в полицию на обидчицу.

Что касается второй стороны, то главбух тоже обратилась в поликлинику с жалобами на головную боль. И была госпитализирована в Боткинскую больницу. Со слов главбуха, у нее сотрясение мозга, врачи назначили капельницы.

Главбух трудится в ведомстве с ноября 2019 года (до этого работала в полицейском санатории). Стаж работы экономиста — 7 лет. Судачат, что нового главбуха в коллективе не приняли из-за слишком эмоционального нрава.