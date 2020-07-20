Доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа Ирина Шур, которая была жестоко убита в собственной квартире, по всей видимости, сама открыла дверь преступникам — не исключено, что они могли быть знакомы.

Как стало известно «», на днях в полицию обратилась 66-летняя Анна Николаевна (имя изменено), бывшая коллега Ирины (Иды) Борисовны Шур. Женщина сообщила, что ее приятельница уже больше суток не выходит на связь. 19 июля в квартире на Кутузовском проспекте было обнаружено тело хозяйки в домашней одежде, с многочисленными колото-резаными ножевыми ранениями шеи и тела. По заключению эксперта, Ирины Шур несчастной наступила более суток назад. По словам источника, замок входной двери не поврежден, из квартиры ничего не пропало. По одной из версий, женщина сама открыла дверь преступникам. Более 10 лет назад Ирина Борисовна похоронила супруга, после чего проживала совершенно одна. Из близких родственников у нее остался только племянник, сын ее родного младшего брата, скончавшегося менее 40 дней назад от коронавируса. Несколько раз в неделю к пенсионерке приходил социальный работник из благотворительной еврейской организации помощи жертвам фашизма. По словам соцработника, ее подопечная, несмотря на почтенный возраст, была очень активной и общительной.

Я неоднократно говорила, что открывать дверь посторонним людям не безопасно, — поделилась соцработница. — Ирина Борисовна как бы соглашалась со мной. Прихожу в следующий раз и вижу: она то окна пластиковые поменяет, то какие-то резинки на ручках. Ей постоянно звонили на городской телефон из различных компаний, предлагали услуги по ремонту квартиры. Даже приходили домой с предложением услуг. Когда это происходило при мне, то я прогоняла торговцев и грозилась вызвать полицию, если ее не оставят в покое. А вот в мое отсутствие Ирина Борисовна конечно могла открыть дверь. Она была доверчива и где-то даже бесстрашна.

Ирина Борисовна преподавала во ВГИКе с 1958 года до последних дней. Она автор учебных пособий, ряда теоретических статей, нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства. Награждена значком «Отличник кинематографии» (1977 г.), «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2009 г.) Женщину любили и уважали и коллеги и студенты.

Ирина Борисовна была невероятно солнечным человеком. Она не могла жить без общения с людьми, — рассказала коллега покойной. — Ездила на работу каждый день, встречалась с друзьями и коллегами в кафе, и это в 90 лет! Карантин вынудил ее уйти на самоизоляцию, но она всем говорила, что собирается продолжить трудовую деятельность после снятия ограничительных мер. Известие о ее гибели стало для нас всех ударом.