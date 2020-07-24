Необычный способ сбора грибов, который практиковал 83-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий, мог привести к несчастному случаю. Этой версии не исключают спасатели и поисковики отряда «Лиза Алерт», которые сейчас ищут пропавшего спортсмена. Они сосредоточились на исследовании местности вдоль русла реки Вейна в Подмосковье и том берегу, на который заслуженный мастер спорта пытался перебраться.

Трехдневные поиски знаменитого спортсмена, который пропал близ деревни Ельники Рузского городского округа, пока не дали результатов, несмотря на то, что в спасательной операции задействовано более 50 волонтеров и сотрудников Мособлпожспаса, включая кинологов с собаками и водолазов. Грибники, которых в здешних лесах буквально толпы, не встречали человека, подходящего под описание пенсионера, но недавно спасатели нашли зацепку. У реки Вейна они обнаружили тазик с грибами и аккуратно сложенные вещи престарелого грибника. По словам сына знаменитого спортсмена, на отца это похоже — собрав грибы на одном берегу, он переплывал реку с пластиковой корзинкой, чтобы собрать лесной урожай в той чаще леса, куда сложно было добраться. У Александра Владимировича было свое ноу-хау. На обратном пути он тянул наполненную корзинку за собой на веревке.

Увы, уже понятно, что обратно на берег к своим вещам пожилой мужчина не вернулся. У родных есть опасения, что он не смог переплыть реку. Несмотря на то, что он не жаловался на здоровье и превосходно плавал, эксперты допускают три плохих сценария: он мог переплывать реку в грозу, и его ударила молния, в холодной воде могло свести судорогой ноги и руки, и третье предположение — в воде с ним случился сердечный приступ.

Но пока не найдено тело, спасатели гонят от себя эти мысли, поскольку события могли развиваться совсем по-другому. Волонтеры «Лизы Алерт» продолжают прочесывать лес в поисках человека, оставшегося без верхней одежды и по каким-то причинам не пустившегося обратно вплавь.