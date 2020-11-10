В российских регионах дворники получают зарплату в среднем 5 тыс. рублей в месяц. Зато это бесплатный фитнес и подработка на пенсии. ОТР пообщался с некоторыми дворниками.

Жительница Бийска (Алтайский край) Татьяна Золотухина рассказала, что начинает работать рано утром, когда еще улицы пусты. Она подметает тротуары, убирает опавшую листву, но сложно будет, когда выпадет снег.

«Когда зима снежная и вот эти оттепели… лед долбить, снег кидать. А так мне по душе. Во всяком случае сидеть дома одной, в четырех стенах — это не для меня», — рассказала Татьяна.

Она пояснила, что дворником подрабатывает последние семь лет после выхода на пенсию.

Житель Сочи Евгений Заливчий сделал свой дом образцово-показательным. С 2013 года председатель совета, дворник и коллектив дома награждаются грамотами. Евгений убирает прилегающую территорию по два раза в день, без выходных. Вместе с ним также работает жена Татьяна.

По его словам, он работал в строительстве, а затем вышел на пенсию и решил работать дворником.

«Во-первых, это зарядка, я уже без нее не могу. То, что касается денег, — мне достаточно. Я пенсионер, я получаю пенсию», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что87% россиян недовольны уровнем своей зарплаты. Порядка 15% жителей России желают увеличить свой доход на 10-30%.