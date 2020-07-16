Начальник 6-го отдела столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков Сергей Дмитриев задержан сотрудниками ФСБ при получении полутора миллионов рублей. В отношении офицера возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «», подполковника Сергея Дмитриева задержали 15 июля на улице Айвазовского прямо напротив здания Управления. По словам источника, офицер получил деньги за распространение секретной информации. Накануне к нему обратился московский бизнесмен Александр (имя изменено). Мужчине стало известно, что его близкого родственника «разрабатывают» сотрудники 6-го отдела. Александр попросил офицера ознакомить его с имеющимися материалами в обмен на денежную благодарность. После этого коммерсант связался с сотрудниками ФСБ и рассказал о договоренности с полицейским. Вечером 15 июля доверенный человек предпринимателя с обещанной суммой приехал к супермаркету, расположенному рядом с Управлением. Дмитриев уже ждал его в своей «Тойоте». Офицера задержали прямо в момент передачи денежных средств. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

37-летний Сергей Дмитриев начинал карьеру в академии экономической безопасности МВД. После занимал руководящие должности на оперативной работе в УВД по Северному округу, УВД по Северо-Западному округу и Одинцовскому городскому округу Подмосковья. В конце 2019 года, после смены руководства столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков, Дмитриев был назначен на должность начальника отдела по противодействию распространения потенциально опасных веществ в сети интернет. Отдел был создан в 2016 году. В обязанности сотрудников входит выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств через социальные сети и телеграм-каналы.

Бывшие коллеги отзываются о подполковнике, как о компетентном руководителе, отстаивающим интересы своих подчиненных. «Я думаю, нет ни одного человека, который мог бы сказать про Дмитриева что-то плохое. Всегда тактичен, сдержан. Профессионал своего дела», — поделился собеседник.