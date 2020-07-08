class=»article__block» data-type=»text»>Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем в среду разъяснил, что отношения Москвы и Праги в последнее время были омрачены, однако РФ выступает за добрые связи со всеми странами.

"То, что чешско-российские отношения не являются идеальными, не удивительно ни для нас, ни для россиян. Именно поэтому мы договорились о начале чешско-российских консультаций", – сказал, в свою очередь, Бабиш.

По его мнению, они должны решить споры там, где это является возможным.

«Именно потому, что мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, мы подходим к консультациям весьма ответственно», – подчеркнул чешский премьер.

Кроме того, пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова дала оценку отношениям с Россией.

«То, что наши отношения не расцветают, не является никакой тайной. Мы хотели решить наши проблемы взаимными консультациями, однако не видим с российской стороны волю к их началу», – пояснила она.

Российско-чешские отношения обострились после того, как весной власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Кроме того, чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что российский дипломат ввез в Прагу яд рицин, который якобы предназначался для убийства чешских коммунальных политиков, связанных с демонтажом памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова.

Однако эти сведения не подтвердились. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества, позже последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.

Утром 7 июля ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене.

Со слов адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. В то же время следствие, по мнению Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений. Сафронов свою вину отрицает.

Минобороны и МИД Чехии в среду отказались говорить о ситуации с Сафроновым.

Ранее радио Sputnik сообщило, как в Кремле оценили текущие отношения России и Чехии.

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