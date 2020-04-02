Подмосковным производителям медицинских масок и средств дезинфекции власти региона компенсируют до 80% затрат на оборудование. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

«Эти меры направлены на поддержку бизнеса в кризисный период, вызванный распространением в стране коронавируса», — приводит выдержку из сообщения «РИА Новости». В регионе растет размер субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования с 30% до 50%, добавили в ведомстве. Воспользоваться мерами могут все малые, средние предприятия и индивидуальные предприниматели.

«Мы также дополнительно вносим 200 миллионов рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват индивидуальных предпринимателей и организаций для предоставления микрокредитов», — уточнила министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В регионе, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, заключения, которые позволяют представителям бизнеса отсрочить исполнение обязательств и избежать штрафных санкций, будут выдаваться бесплатно, добавила она.

Объем гарантийного капитала, которым бизнес региона сможет воспользоваться в текущем году, составит 1,675 млрд рублей. Для малого и среднего бизнеса средняя ставка по кредитам снижена до 6%.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий в 2020 году увеличивать расходы на борьбу с коронавирусом без правки бюджета. Региональные и местные власти также смогут перераспределять средства без правки своих бюджетов. Также они получат возможность превышать в этих пределах установленные для них пределы дефицита бюджета и госдолга.

По всей России число заразившихся этой инфекцией на сегодняшний день достигло 2777.

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