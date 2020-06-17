15-летняя школьница из подмосковной деревни была избита тремя ровесниками на улице средь бела дня 16 июня. Мама пострадавшей написала заявление в полицию и приложила скрины жутких телефонных угроз.

Как стало известно «», речь идет о подростковой неприязни, которая длится четыре года. 16-летняя девятиклассница Елена (имена изменены), со слов другой стороны, ощущает себя звездой и лидером, требует поклонения. А соседка по микрорайону — 15-летняя Анна — относится к знакомой обычно, не заискивая.

Днем во вторник Алина шла домой. Евгения с двумя ровесниками подкараулила девушку и после скандала начала избивать. К нападению подключились товарищи. Несчастную повалили на землю, стали бить ногами. Остановила расправу женщина, которая сидела на скамейке. Пара тумаков досталась и ей, поэтому она написала заявление в полицию на агрессивных подростков.

Избитую госпитализировали. Предварительно, девушке ставили тяжелые травмы — разрыв мочевого пузыря, кишечное кровотечение, но ничего из этого, кроме ушибов и ссадин, после обследования не подтвердилось. Девятиклассницу выписали.

Родители раненой оставлять без внимания этот инцидент не хотят, обратились в полицию и приложили скрины угроз, которые Евгения присылала по телефону. Родители воинственно настроенной девушки звонили со словами примирения, но мама избитой школьницы намерена идти до конца, чтобы драчунье было больше неповадно распускать руки и язык.