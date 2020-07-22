Подмосковные «Химки» приняли решение выступать в Российской Премьер-лиге (РПЛ), куда пробились по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Клуб получил право на повышение в классе, но мог им не воспользоваться из-за финансовых трудностей.

«Мы все обговорили, приняли для себя сложное решение. «Химки» идут в Премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», — заявил РИА «Новости» министр спорта Московской области Роман Терюшков.

По итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона ФНЛ «Химки» заняли второе место, набрав 54 очка в 27 матчах. Подмосковный клуб уже успешно прошел лицензирование для участия в Премьер-лиге.

Василий Иванов: «Мы — команда РПЛ, давайте закончим все эти разгоры»https://t.co/Yl4kevNt7h pic.twitter.com/hvcppv6ois — ФК Химки (@fc_khimki) July 20, 2020

Добавим, что 25 июля в Екатеринбурге «Химки» сыграют с питерским «Зенитом» в финале розыгрыша Кубка России по футболу.

Решение «Химок» выступать в РПЛ означает вылет в ФНЛ самарских «Крыльев Советов», которые не имеют шансов подняться выше 15-го места в элите, но в случае отказа подмосковной команды продолжили бы в ней выступать.

Самарцы вылетели в ФНЛ в третий раз за шесть последних лет. При этом до сезона-2013/14 клуб ни разу в российской истории не опускался в первый дивизион.

Главный тренер «Химок» Сергей Юран недавно заявил, что место его клуба в РПЛ было продано и деньги по сделке лежат на депозите.