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Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заверила жителей региона, что больницы готовы к приёму пациентов в случае распространения коронавируса, ее видеообращение было опубликовано в Instagram-аккаунте регионального минздрава.

«Могу заверить всех наших жителей, что больницы готовы. У нас достаточное количество инфекционных коек — более 2 тысяч, 632 изолированных инфекционных бокса, в которых около тысячи коек», — сказала Стригункова.

В случае необходимости в больницах будут организованы дополнительные места, добавила министр.

«Запас медикаментов в стационарах достаточный, кроме того, создан запас препаратов в мособлмедсервисе (аптечный склад — ред.)», — рассказала Стригункова.

Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает горячая линия по номеру телефона 8-800-550-50-30.

View this post on Instagram Министр здравоохранения МО Светлана Стригункова рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в Подмосковье. A post shared by Минздрав Московской области (@minzdrav_mo) on Mar 14, 2020 at 2:06pm PDT

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона вводится режим свободного посещения.

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