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В Подмосковье с 28 марта по 5 апреля приостановят работу рестораны, кафе, бары и столовые. Об этом сообщает ТАСС.

Заведения общепита смогут обслуживать клиентов только на вынос — «без посещения гражданами помещений», а также осуществлять доставку заказов.

Также власти Подмосковья призвали жителей региона временно воздержаться от посещения религиозных объектов.

РИА Новости уточняет, что на этот же срок в области приостановят работу салонов красоты, СПА, массажных салонов, соляриев и саун.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Владимир Путин анонсировал нерабочую неделю с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля с сохранением заработной платы. Мера должна помешать распространению коронавируса. Больницы, продуктовые магазины и органы власти в это время продолжат работу.

В Москве на этот период приостановят работу рестораны, кафе, бары и столовые, за исключением обслуживания на вынос и доставки. Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов, а также салонов красоты.

ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», парк «Сокольники», музей-усадьбу «Кусково» также закроют для посещения.

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