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Московская область вышла на плато по числу случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает ТАСС в среду, 29 апреля.

«На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста [числа заражений] — это 5-7 процентов. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — сказал глава региона.

Он добавил, что на майские праздники в регионе планируется усилить патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая. Воробьев заявил, что они будут ослаблены тогда, когда уровень заболеваемости коронавирусом пойдет на спад.

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«Но в ближайшее время просим вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции», — добавил губернатор.

Всего в России, по состоянию на 29 апреля, зафиксировано почти 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заразилось более 10 тысяч человек.

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