

За истекшие сутки в Подмосковье впервые зарегистрировано более 900 заболевших. По-прежнему в этом регионе два основных очага — Одинцово и Люберцы.

Подмосковье поставило новый суточный рекорд по приросту числа инфицированных COVID-19 — за сутки прибавка составила 918 человек. Ранее цифра никогда не поднималась выше 900. Возможно, это связано с ростом количества тестов, проводимых на территории региона. В целом, в Подмосковье сегодня 18 350 инфицированных, из которых 813 выздоровело, а 175 умерло. Лидерами по приросту зараженных по-прежнему остаются два региона — Люберецкий и Одинцовский. Здесь расположены знаменитые стародачные поселки вроде Усово, Барвихи, Николиной Горы, Томилино и Малаховки, а также густонаселенные города Одинцово и Люберцы. Общее число зараженных в Люберецком районе составляет 892 человека, а в Одинцовском — 975.

Один из самых населенных городов региона Подольск на сегодня имеет 820 зараженных. Чуть уступает ему Балашиха с 727 инфицированными. Власти Подмосковья запретили гражданам выходить на улицу без защитных масок или повязок на лицах. При этом режим принудительной самоизоляции продлен вплоть до 31 мая. С 12 мая губернатор разрешил открытие магазинов строительных, отделочных материалов и товаров для сада, а также строительные и ремонтные работы. Возобновляется работа промышленных предприятий.

Любопытным нововведением здесь можно назвать появление должности стюардов или контролеров COVID-19, которые будут следить за соблюдением в организации отраслевых стандартов (для организаций с численностью более 100 работников) и необходимостью проведения обязательного тестирования на коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников. Эту должность можно сравнить с обязательным наличием в организациях ответственных за противопожарную безопасность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)