Подгруппа по безопасности в Донбассе начала работу в режиме видеоконференции, сообщил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня, 7 июля, в 14.00 (совпадает с мск) рабочая группа по вопросам безопасности приступила к очередному плановому раунду переговорного процесса в формате видеоконференции. Основные вопросы повестки: согласование списка дополнительных мер усиления и контроля действующего бессрочного перемирия, согласование текста проекта дополнения к рамочному решению, согласование трех новых участков для дальнейшего разведения сил и средств», — сказал представитель ведомства.

На вторник были запланированы переговоры четырех подгрупп по Донбассу, на среду — контактной группы. Как сообщил Mpravda.com глава МИД республики, полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, переговоры гуманитарной и политической подгрупп в формате видеоконференции завершились.