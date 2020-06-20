Подготовка к встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли по стратегической стабильности в Вене практически завершена, заявил в онлайн-интервью посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Хотел бы подтвердить, что подготовительная работа в Вене практически завершена. Мы благодарны австрийским коллегам за гостеприимство. Созданы все условия для плодотворной беседы», — сказал Антонов.

По его словам, делегации России и США будут межведомственными. «В центре внимания — проблематика контроля над вооружениями, или может быть даже шире — проблематика стратегической стабильности», — сказал Антонов.

Дипломат отметил, что у России накопились вопросы к американским партнерам относительно их планов и действий по изменению архитектуры стратегической безопасности. «Нас не могут не беспокоить выход США из договоров по ПРО, ДРСМД, планов в отношении ДОН (Договора по открытому небу). Много разговоров идёт здесь относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американские военные планы откровенно направленные на сдерживание России и Китая», — отметил он.

«Нам предлагается концепция соперничества великих держав. По сути речь идёт о гонке вооружений. Мы хотели бы избежать такого развития событий», — подчеркнул Антонов.

Ранее госдеп сообщил, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня. Кроме того, госдеп отметил, что Соединенные Штаты направили открытое приглашение КНР присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями.