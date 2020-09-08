По новым правилам проживания проекта «Спаси свою любовь» ведущим и участникам стало сразу проще определять наиболее слабые пары. Сейчас одними из первых претендентов является семья Иванченко, но есть и альтернатива – Алексей Безус с Миленой Безбородовой. Стало понятно, что наряду со многими проблемами в паре Лёши и Милены есть главная – Безус отказывается связывать свою жизнь с Безбородовой и делать ей предложение руки и сердца.



Недавно Милена продолжила портить отношения с коллективом, а в особенности с парой Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Многие ожидали, что Безус решит вступиться за свою любимую, но вместо этого он, как обычно, решил перенести своё внимание на что-то другое, а именно на споры с Александром Задойновым, ведь именно его он считает наиболее слабым соперником.



На шоу от 7 сентября 2020 года выяснилось, что Безбородова всё ещё таит обиду на Марину, которая выиграла машину в конкурсе «Человек года», ведь Милена уверена, что приз должен был достаться именно ей, а не Африкантовой, у которой уже достаточно подарков. В эфире многим стало понятно, что Безус предпочтёт отмолчаться в этой ситуации и сохранить приятельские отношения с Капаклы, не поддерживая при этом любимую.