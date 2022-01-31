Гаечный ключ является универсальным инструментом, используемым как в быту, так и в промышленности для ремонта автомобилей, при выполнении самых разных слесарных и монтажных работ. Наиболее популярными являются рожково-накидные инструменты, позволяющие работать с различными типами крепежных элементов, поэтому производители часто собирают их в комплекты. На набор гаечных рожково-накидных ключей цена обычно гораздо выгоднее, чем при покупке каждого инструмента по отдельности, а наличие разных размеров позволяет без труда открутить практически любой болт или гайку, в том числе и в труднодоступных местах. При этом, чтобы приобретенный инструмент прослужил долго и стабильно выполнял заявленные функции, стоит уделить должное внимание его выбору.

Какие существуют виды гаечных ключей

Набор гаечных ключей может состоять как из одинаковых инструментов, так и из разных, а существует их сразу несколько типов:

рожковые;

накидные;

комбинированные;

торцевые;

разводные.

Каждый из указанных видов имеет свои особенности и преимущества.

Рожковые

Представляют собой цельный инструмент, состоящий из рукоятки и рабочей части в виде U-образного рожка (отсюда и название). Могут быть односторонними (наиболее удобны для профессионального использования) и двусторонними, когда на обеих сторонах инструмента рожок имеет разный размер. Купить набор рожковых ключей в двухстороннем исполнении стоит для бытовых нужд, так как он имеет компактные размеры и не занимает много места при хранении.

Накидные

Как и предыдущий вариант, имеют цельное строение, однако рабочая часть инструмента круглая, что позволяет плотно зафиксировать приспособление на болте для его прочного закручивания или быстрого откручивания. Набор накидных ключей может состоять из односторонних или двухсторонних инструментов.

Комбинированные

Данный тип инструмента отличается от предыдущих наличием двух рабочих частей разного типа — и накидной, и рожковой. Как правило, эти части имеют одинаковый размер и позволяют работать с различными типами крепежных соединений, что делает набор ключей рожково-накидных универсальным.

Разводные

Рабочая часть приспособления имеет U-образную рабочую часть с подвижной губкой, что позволяет изменять размер ключа под любой диаметр крепежа самостоятельно и работать с различными типами соединений.

Торцевые

Г-образные ключи накидного типа предназначены для работы с крепежами, расположенными в неудобных или труднодоступных местах. За счет длинной изогнутой рукояти они позволяют подобраться даже к самым отдаленным болтам, а накидные части разного размера расположены сразу по обеим сторонам ручки. Для автосервисов предпочтительней именно такие приспособления.

С трещоткой

Ключи рожковые с трещоткой считаются самыми удобными, так как позволяют работать с крепежами без особых физических усилий за счет наличия встроенного механизма для закручивания. Особая конструкция обеспечивает возможность работать с различными типами крепежей.

Шестигранные

Отличаются от предыдущих вариантов своей формой в виде буквы L. Подобные приспособления имеют небольшой размер и часто используются в ремонте велосипедов, мебели, различных электроприборов.

Как правильно выбрать набор гаечных ключей

Прежде чем приобрести набор гаечных ключей с головками, независимо от его типа, следует учесть сразу несколько факторов:

Назначение. Для стандартных бытовых нужд вполне достаточно купить набор рожковых ключей из 6-8 единиц стандартных размеров 8-19 мм, так как такие инструменты позволят работать с большинством распространенных дома крепежей. Для профессионального использования лучше всего подойдут комплекты, состоящие из 12, 15 и более инструментов, также они могут отличаться друг от друга градусом наклона головки. Набор ключей для машины по составу будет схож с бытовым и часто комплектуется чехлом или сумкой для инструментов, позволяющими удобно хранить их в автомобиле.

Размеры. Самыми ходовыми считаются размеры ключей 8, 10, 13, 15, 17, 19 мм, однако часто возникает необходимость работать и со значительно большими крепежами. В этом случае пригодится разводной ключ или расширенный комплект инструментов для крепежей до 32 мм.

Материал. Лучше всего, если инструменты будут изготовлены из специальной высокопрочной легированной стали, хромово-ванадиевого сплава или титана. Указанные материалы отличаются повышенной прочностью и долговечностью, что гарантирует длительный срок эксплуатации и функциональность инструмента. Любые другие материалы будут более мягкими, из-за чего в процессе работы инструмент не сможет полноценно выполнить заявленные функции.

Покрытие. Для защиты инструмента от коррозии на его поверхность часто наносят цинковое или оксидированное покрытие, благодаря которому сталь не будет подвергаться разрушительному воздействию влаги. Для домашних нужд наличие такого покрытия вовсе не обязательно, а вот при профессиональном использовании, особенно на открытом воздухе, оно должно присутствовать.

Форма и материал рукоятки. Основным предназначением рукояти является обеспечение удобства работы с инструментом. Для больших объемов работ в центральной части ключа часто размещают резиновые накладки, особенно часто они встречаются на приспособлениях с трещоткой.

FAQ блок

Какие наборы гаечных ключей приобрести в 2022 году?

Наиболее популярными среди наших покупателей в текущем году являются комплекты, содержащие максимальное количество инструментов для работы с различными размерами болтовых соединений. Обратите внимание на следующие варианты:

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Посоветуйте недорогой набор ключей рожково-накидных Sigma?

Самыми доступными по стоимости являются базовые комплекты, состоящие из 6-8 единиц инструментов базовых размеров, например:

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Где приобрести хороший набор ключей рожково-накидных сталь?

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Блок выводов

Современный ассортимент позволяет купить набор накидных ключей или комплект рожковых ключей, идеально соответствующий любым нуждам. Однако далеко не все наборы будут одинаково качественными. Перед приобретением следует обратить внимание на следующее: