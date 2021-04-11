Вам не нужно знать все. Опытные автоэксперты предложат всестороннюю помощь при покупке — без каких-либо усилий с вашей стороны. Вы говорите эксперту, чего ожидаете, и он выбирает лучшее, что есть на рынке. Все, что вам нужно сделать, это принять окончательное решение.

Не можете найти лучший автомобиль?

Воспользуйтесь опытом команды A-Dream. Благодаря экспертам сотни водителей пользуются эффективными и безопасными автомобилями с хорошей историей и низким уровнем отказов.

Эксперт не будет принимать решение за вас, но заставит вас выбрать лучший вариант.

Безопасность важна для вас?

Консультация в A-Dream для подбора авто — гарантия безопасности автомобиля.

Детальный визуальный осмотр, тесты и компьютерная диагностика позволят определить, насколько безопасен выбранный автомобиль.

Эксперты также проводят анализ рисков участия транспортного средства в авариях и наводнениях. Благодаря этому вы узнаете, стоит ли покупать конкретную машину.

Вы ничего не потеряете, потому что риск минимален.

Вас беспокоит, что у машины скручен одометр?

Пробег автомобиля — особенность, существенно влияющая на его цену.

Скрученный счетчик пробега — это ловушка для покупателя и, к сожалению, обычная практика среди продавцов.

Благодаря глубокому анализу состояния автомобиля и компьютерной проверке возможно обнаружить (и предотвратить) мошенничество.

Вам нужна профессиональная автомобильная экспертиза?

Опытные автоэксперты подготовят подробный отчет с фотодокументацией, в котором всесторонне опишут все плюсы и минусы выбранного автомобиля.

Продавцы часто любят игнорировать правду и скрывать неудобные факты — эксперты выявляют их.

Нет времени искать?

Поэтому перед покупкой вам потребуется профессиональная проверка автомобиля.

Если у вас нет нескольких десятков (или нескольких сотен) часов свободного времени для чтения форумов, обзоров, тестов и советов в Интернете, которые помогли бы вам выбрать автомобиль, позвоните в A-Dream.

Хотите избежать больших затрат на диагностику автомобиля на официальном СТО?

Воспользуйтесь услугами независимой службы, где предлагается такой же объем диагностики, что и в авторизованных сервисных центрах, по конкурентоспособной цене.