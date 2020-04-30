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Ранее жалобы необходимо было оформлять непосредственно в налоговых инспекциях или направлять по почте. В условиях коронавируса, когда бизнес не всегда может исполнить свои обязательства в связи с нерабочими днями, электронный формат жалобы — практически единственный выход уложиться в процессуальные сроки, считает Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса". "Оформить жалобу можно и через почту, но для этого нужно собрать, распечатать и выверить большое количество документов, что в нынешних условиях может быть крайне неудобно", — говорит она.

ФНС традиционно является лидером цифровой трансформации. «Надеемся, сформированную лучшую практику будут применять и другие органы власти. Для бизнеса крайне важна дальнейшая цифровизация взаимоотношений с государством, особенно в сегодняшней сложной ситуации», — комментирует Мария Глухова, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Пилотный проект продлится два месяца. С 1 июля 2020 года прием и получение решений по жалобам по ТКС станет возможно на всей территории Российской Федерации.

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