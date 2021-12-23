Новий Рік — свято яке знаменує закінчення старого року і початок нового. Буде все нове: плани, ідеї та мрії. Тому не варто забувати про новорічні подарунки. Адже це буде ваш перший прояв уваги у прийдешньому році. Найголовніше — це зробити щасливішою найдорожчу для вас людину — кохану дружину.

А обрати подарунок коханій дружині складніше, ніж ви думаєте. За роки спільного життя вам здається, що ви дарували все можливе й неможливе. Але її уподобання змінюються, як колір помади на губах. Тому вам варто встигати за бажаннями коханої. Тому пропонуємо кілька цікавих варіантів.

Прикраси

Вони бувають не лише ювелірні. Є безліч варіантів каблучок, сережок та ланцюжків, які можуть сподобатися вашій дружині навіть без дорогоцінних металів. Головне — щоб вони пасували до її улюбленої сукні або клатчу.

Подарунки для хобі

Якщо дружина у вільний час любить малювати, вишивати або готувати смачненьке — спробуйте її підтримати та похвалити. У такому випадку підібрати презент не буде надто складно. Художниця зрадіє мольберту, за яким зможе творити, а також уроку по графіці чи іншій техніці малювання.

Чарівні “палички” для краси

Практично всі жінки користуються декоративною косметикою і вміють створювати собі неперевершено стильні образи. У такому випадку подаруйте їй сертифікат на покупки в магазині косметики або спробуйте зібрати їй beauty-box.

Якщо дружина складала wish list — не нехтуйте й обов’язково перегляньте написані пункти. Можливо серед варіантів є косметика по догляду за шкірою обличчя, яку кохана вже обрала самостійно. Вам лишається тільки оплатити покупку.

Щасливі емоції

Буває й таке, що варіанти закінчуються зовсім, або ваша дружина має все, що їй необхідно. Тоді не роздумуючи обирайте в якості подарунку нові враження.

Найцікавіші варіанти ідей:

Поїздка в Ісландію. Якщо хочете зустріти Новий рік у кращих традиціях — вам туди. Це небюджетний спосіб замінити шумне місто на полярне сяйво і білих ведмедів.

SPA день у Grand Admiral Resort. П’ятизірковий заміський готель, комплекс басейнів, лазень, саун, джакузі, спортзалів. Кажуть: як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. То чому б не відпочивати в готелі з усіма вигодами?

Купання в чані для двох — чудовий спосіб розігріти почуття й один одного у морозний новорічний день.

Вікенд у Кам’янці-Подільському. Ви з дружиною відпочинете в історичному місті — в одній з найстаріших фортець Європи та України, яка збереглася до наших днів.

Лазня на дровах для двох. Як вам варіант відправитися після бурхливої новорічної ночі за місто у лісовий комплекс? Вам підготують спекотну лазню на двох, пригостять трав’яним чаєм, зроблять масаж віниками й виженуть з вас злих духів.

Вечеря в ресторані «100 років тому вперед». Зустріти Новий рік в такому ресторані та вручити подарунок коханій — романтичний варіант для спільної новорічної ночі. Дзвін бокалів, атмосферна музика, компанія приємних людей — все для того, аби ваш відпочинок запам’ятався.

Не забудьте про гарне пакування, вітальну листівку і бенгальські вогні — це додасть магії й обов’язково покращить настрій. Станьте справжнім чарівником у новорічну ніч своїй коханій дружині та здійсніть її мрію.