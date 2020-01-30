Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом. Об этом заявила одна из навестивших пенсионеров госслужащих Лариса Щербула. Ее слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале

«Не было никакого хлеба. Это караимский пирог с мясом. Его передало наше татарское сообщество. Они хотели как-то тоже поучаствовать», — заявила Щербула. Она подчеркнула, что чиновники якобы постоянно навещают блокадников, однако те не говорят, что им надо.

По словам Щербулы, только двое попросили чиновников купить им лекарства и коляску. «Лекарства мы уже купили, а завтра коляску купим», — сказала она.

Ранее отчитавшаяся за одаривание блокадников в соцсети глава Керченского городского совета Мая Хужина заявила, что на ее подчиненных были не шубы, а «имитация». Одной из пользовательниц она написала: «Если вы не бот и женщина, то должны разбираться, где шубы, а где имитация».

30 января стало известно, что Хужина написала в Facebook, как они с коллегами в день снятия блокады Ленинграда 27 января поздравили местных блокадников, которых осталось всего 11 человек. На опубликованных фотографиях видно, что одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что дарить такие подарки стыдно, и можно было подарить что-то другое, например, путевки в санаторий.

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