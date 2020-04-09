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Дежурный врач и медсестры больницы в Ярославской области, где пациентка ночевала на полу, получили дисциплинарные взыскания, сообщает департамент здравоохранения региона.

Интернет-портал 76.ru в начале марта сообщил о том, как врачи ЦРБ в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области грубо обошлись с 71-летней пациенткой. История рассказана со слов дочери пациентки. По ее словам, ее мать больна сахарным диабетом, поступила в больницу с отеками. Наутро дочь обнаружила пенсионерку лежащей на полу на одной простыне, та просила пить. Выяснилось, что на полу женщина ночевала. Якобы так ее оставили работники больницы во главе с дежурным врачом, предложив ей "ползти" на кровать самой и назвав "алкашкой". В соцсетях предполагали, что дежурный врач на момент инцидента сам был нетрезв.

Департамент здравоохранения Ярославской области сообщил, что проверка завершена. Участники проверки тщательно изучили документацию, в том числе и медицинское освидетельствование врача.

«Большинство фактов, изложенных в публикации, не подтвердилось. Так, нарушений требований порядка оказания медицинской помощи при заболеваниях нервной системы не установлено. Обследование и лечение проведены в необходимом объеме в соответствии с выставленным диагнозом. Кроме того, не подтвердилась и информация о нахождении врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте», — говорится в сообщении.

"При этом установлено нарушение должностной инструкции дежурным врачом: не приняты все необходимые организационные меры для перемещения пациентки после падения на кровать в палате и неинформирование главного врача при возникновении внештатной ситуации", — сообщают власти.

В связи с этим к медицинским работникам, дежурившим в момент падения пациентки, применены меры дисциплинарного взыскания. Депздрав не уточняет вид наказания.

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