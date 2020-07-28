В городе Краснослободск Волгоградской области следователи обнаружили труп 90-летней женщины. Тело больше полугода пролежало в сарае частного дома и успело пройти через мумификацию.

Пропажу старушки заметил глава администрации Краснослободска. Он давно не встречал женщину, а родственники не сообщали о ее пропаже. В связи с этим мужчина решил обратиться за помощью в правоохранительные органы.

После обнаружения трупа сын женщины признался, что в декабре 2019 года он поругался с матерью и ударил ее тяжелым предметом по голове. На следующий день сын понял, что мать умерла. В связи с этим он совместно с женой решил спрятать тело в сарае. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».