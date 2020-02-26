Под Тверью кот по имени Маркиз разбудил хозяев-пенсионеров, когда ночью внезапно загорелся мусор в печи, передает «Аргумент и факты».

Перед сном хозяева выкинули в остывшую печь мусор и положили на угли дрова на просушку. Ночью дрова разгорелись, из-за чего по дому распространился сильный дым.

Пенсионер проснулся, потому что "кот орал на весь дом". К тому же, Маркиз стянул с него одеяло и бил лапой по лицу. Мужчина тут же распахнул окна и проветрил помещение, потому что было нечем дышать. По его словам, они с женой еле отдышались.

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