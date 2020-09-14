На чемпионате страны по спорту сверхлегкой авиации, который проходит под Симферополем, произошел несчастный случай. 72-летний кандидат в мастера спорта Анатолий Ларионов, выполняя классические элементы пилотажа, потерял контроль над дельтапланом на высоте 300 метров.

Инцидент произошел утром 13 сентября в районе Юхариной балки, где проходило соревнование.

Мотодельтаплан Ларионова попал во встречный поток воздуха и у него было заломлено крыло, что и привело к неуправляемому падению.

Как сообщает «Пятый канал», пожилой уроженец Санкт-Петербурга был госпитализирован с многочисленными травмами.

В реанимации он пришел в сознание и смог рассказать о деталях крушения. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.