В многострадальном нашем футболе много чего продавалось и покупалось — от судейских услуг до разного достоинства медалей, но примерно в девяти таких случаях из десяти все заинтересованные в конечном результате стороны можно было вычислить без особого умственного напряжения. Но вот главный тренер ФК «Химки» Сергей Юран сразу после выхода его команды в финал Кубка России делает заявление, пугающее своей новизной.

«На протяжении последних двух недель мне из нескольких источников поступила информация о том, что за нашей спиной место «Химок» в премьер-лиге якобы продали! Уже вроде бы достигнута договоренность, деньги на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию под контроль».

Сама по себе продажа места в РПЛ, повторю, не новость. Равно как и покупка. Даже механизм, можно сказать, отшлифован — как правило, минимум у одного из двух участников стыковых матчей со стороны ФНЛ элементарно нет средств для формирования бюджета под выступление в элите, и его представители выторговывают себе у «старшего по званию» разумное вознаграждение за техничный слив двухраундового поединка. Чтобы без травм, ругани, дисквалификаций — но с гарантией.

Если все совсем грамотно организовать, то губернатор или мэр еще и пожалеет своих, которым одного мяча для счастья не хватит. Глядишь, еще и деньжат на следующий сезон подкинет — ежели азартный по-настоящему мужик попадется.

Но в этом году переходные матчи по всем известным причинам отменили — и «Химки» решением РФС поднялись наверх напрямую, со второго места. И даже лицензию на повышение в классе клуб уже получил. Продать ее будет затруднительно — именная все-таки. Если только вместе со стадионом, базой, клубным автобусом и десятилитровым кулером с питьевой водой в офисе.

Но у всех госкорпораций, в советы директоров которых входят настоящие футбольные болельщики, уже давно имеются свои подшефные команды с аналогичным хозяйством, а честный частник такую сделку провернуть до стартующего в начале августа нового чемпионата ну никак не успевает. Да и где нынче такого возьмешь-то? На всю футбольную страну, от Москвы до Краснодара — двое.

Поэтому крайне любопытно — кто, и, главное, у кого выкупил химкинское место в РПЛ в обход его правообладателя, из-под прилавка? За тур до окончания чемпионата ни в РФС, ни тем более в РПЛ ни один ответственный чин не может внятно разъяснить, сколько клубов в итоге вылетают — 16 команд будут в элите или же 18. Этим людям только воздух продавать.

Может, конечно, Юран, излагая собственную версию событий, слегка сгустил краски. Но я слишком уж давно знаю Сергея Николаевича — он попусту пугать не станет.