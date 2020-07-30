Неизвестный открыл огонь возле города Кудрово у административных границ Санкт-Петербурга, в результате один человек погиб, один получил ранение, сообщил источник в силовых структурах. Отмечается, что компания из троих парней шла пешком, когда некто начал в них стрелять.

Инцидент произошел ночью. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП.

«Фонтанка» со ссылкой на свои источники уточняет, что инцидент произошел возле места, которое известно среди торговцев наркотиками. И наркомафия выставляет там специальную охрану, чтобы отпугивать тех, кто приходит за «закладками». И что якобы компанию парней и ошибочно приняли за таких, после чего начали стрелять на поражение. Официального подтверждения данной информации нет.